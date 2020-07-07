ضبط مصنع كمامات لاستخدامه خامات مجهولة المصدر وبحوزته 26 ألف كمامة

فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".. وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام (صاحب مصنع كمامات طبية كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام) بإدارة مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، لإدخال الغش على جمهور المواطنين على أنها معقمة، بقصد بيعها بأسعار مغالية، مستغلاً الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم القيام بحملة بالإشتراك مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط المشار إليه، وبتفتيش المصنع عثر به على الآتى :-

5000 كمامة "معدة للبيع، معبأة داخل 100 كرتونة" .

10000 كمامة "منتج نهائى".

11000 كمامة تحت التجهيز.

6000 قطعة خامات تصنيع.

400 كرتونة فارغة.

13 ماكينة تصنيع.

حيث بلغ إجمالى المضبوطات 26 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.