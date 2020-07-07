ضبط 1141 قضية تموينية خلال 24 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط المدير المسئول عن ثلاجة "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لحيازته (2,275 طن "كبدة مستوردة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( 10100 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتى - سرنجة") مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج الموبليا بدائرة قسم شرطة الوراق (بمحافظة الجيزة) .. لحيازته ( 2750 قطعة "كالون" مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية لإحدى شركات إكسسوارات الموبليا ودون تفويض منها") .

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة الإسكندريةالقاهرة) لإستيلائه على مبلغ (4170908 جنيه) بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والإستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء.

تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (162) قضية بإجمالى مضبوطات (4165) عبوة سجائر .

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على المضبوطات التالية ( 1 طن أيس كريم "بودرة" – 1 طن مربى - 625 كيلو جرام كاكاو - 600 كيلو جرام فانيليا - 400 كيلو جرام شيكولاتة - 270 كيلو جرام كريز - 300 كيلو جرام كريم شيكولاتة) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.