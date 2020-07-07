الجامعة العربية تدين اغتيال الهاشمي وتطالب بملاحقة الجناة

دانت جامعة الدول العربية، اليوم، اغتيال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي، وطالبت الحكومة العراقية بملاحقة الجناة.

وأعربت الجامعة عن دعمها لجهود الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، مشددة على تضامنها مع العراق في مواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد استقراره، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وقالت الجامعة العربية في بيانها الصادر، اليوم: "أدان السيد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات اغتيال الباحث السياسي العراقي هشام الهاشمي، على يد مسلحين مجهولين، مساء أمس الموافق 6 يوليو الجاري أمام منزله في بغداد".

وأعرب الأمين العام للجامعة عن بالغ "التعازي والمواساة إلى العراق حكومة وشعبا، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".

وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية، أنها تدعم بقوة الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية والرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، كما تضم صوتها للأصوات المطالبة بالكشف عن مرتكبي حوادث الاغتيالات التي طالت الناشطين السياسيين مؤخرا، وتقديمهم للعدالة.

وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد على دعم الجامعة العربية الكامل للعراق وتضامنها معه في مواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد أمنه واستقراره وسيادته، وتستهدف النيل من نسيجه الوطني.