تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لاستهداف مواقع حساسة في المغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم، إيقاف 4 أشخاص يشتبه بأنّهم عناصر خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي، كانوا يخططون لاستهداف مواقع حساسة بالمملكة.

وأفاد بلاغ للوزارة، بأنّه "في إطار استمرار الجهود للتصدي للشبكات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، من تفكيك خلية إرهابية، اليوم، بمدينة الناظور والضواحي"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وتابع "تتكون الخلية من 4 عناصر، تتراوح أعمارهم بين 21 و26 عاما، بينهم شقيق أحد المقاتلين في صفوف داعش".

وأضاف البلاغ أنّ الأبحاث الأولية تفيد بأنّ أفراد الخلية الموالين لداعش قرروا تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة.

وأشار إلى أنّ الموقوفين كانوا على صلة وثيقة بأفراد الخلية الإرهابية الحاملة لمشاريع إرهابية والتي تم تفكيكها بتاريخ 4/12/2019 في إطار تعاون أمني مشترك بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية.

وخلص البلاغ إلى الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.