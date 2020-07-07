عمره 63 عاما.. نجاح عملية جراحية لمريض كورونا في عزل كفر الزيات

أعلن مستشفى عزل كفر الزيات بالغربية، عن نجاح عملية جراحية لمريض بفيروس كورونا في منتصف العقد السادس من العمر.

وقال الدكتور وليد الصياد، مدير المستشفى، إن المريض (أ-ز)، 63 عاما، كان يعاني من كسر في عظمة الفخذ، وقام فريق طبى برئاسة الدكتور محمد العطار آخصائي جراحة العظام، والدكتور محمود الشنواني، أخصائي التخدير، وأميرة شعبان، مشرفة تنسيق العمليات، بإجراء العملية للمريض.

وأوضح "الصياد"، أنه تم التجهيز للعملية الجراحية، وفقا للإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتم على الفور تجهيز غرفة العمليات ودخول المريض، وبعد نحو ساعتين، نجح الفريق الطبي في إجراء العملية، ونقل المريض إلى غرفته، ويتم متابعة حالته الصحية باستمرار، وحالته الصحية حاليا جيدة.

يذكر أن مستشفى كفر الزيات العام أول مستشفى يتم تخصيصه لعزل مصابي فيروس كورونا على مستوى محافظة الغربية، وحاليا يتواجد به 121 مريضا يتم علاجهم من فيروس كورونا.