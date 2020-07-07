منع طالبة من دخول اللجنة لمخالطتها مصابة بكورونا وإصابة 2 بهبوط حاد وألم بالصدر في الغربية

تلقت غرفة عمليات الثانوية العامة بمحافظة الغربية، إخطارا باعتذار ملاحظ وإصابة آخر وإصابة طالبتين ومنع طالبة من دخول اللجنة بسبب مخالطتها لمصابة بفيروس كورونا.

وكشفت مصادر داخل غرفة عمليات متابعة الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بالغربية، عن أن رئيس لجنة خالد بن الوليد، بإدارة بسيون التعليمية، رفض دخول الطالبة "سارة ر"، علمي رياضة، نظرا لكونها مخالطة لشقيقها المصاب بكورونا، وجرى عزلها.

كما قدم "أحمد ع"، ملاحظ بلجنة السادات بإدارة شرق طنطا، اعتذرا عدم عن تواجده داخل اللجنة بعدما شعر في ارتفاع في الحرارة بلغت 37.5 مئوية.

وفي لجنة قطور الثانوية بنات أصيبت الطالبة، " شفاء . ز"، علمي، بهبوط حاد في الدورة الدموية، وجرى إسعافها، بالإضافة إلى الطالبة "نور ا. ح" في لجنة عبدالله بن الزبير بإدارة شرق طنطا، مصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية، وجرى إسعافها.

وأضاف المصدر، أنه جرى نقل الملاحظ " خالد . ز" بلجنة بسيون الثانوية بنات إلى المستشفى، بعد أن شعر بألم شديد في الصدر.