لليوم الرابع علي التوالي.. نفاد تذاكر قلعة قايتباي

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن قلعة قايتباى شهدت إقبالا شديدا، مشيرا إلى أن جميع التذاكر تم بيعها طبقا للاشتراطات التي حددتها وزارة السياحة والآثار بعد إعادة فتح المناطق الأثرية ومنها قلعة قايتباى.

وأوضح "متولي"، أن تذاكر القلعة كاملة العدد خلال الأسبوع الأول لإعادة فتح القلعة مرة أخرى أمام الزيارة.

وللمرة الثانية خلال أسبوع تفقد اليوم الثلاثاء، محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل، قلعة قايتباى للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بقلعة قايتباي والالتزام بالاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة والآثار للمناطق التي تم إعادة فتحها للزيارة والتطبيق الكامل لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا علي سلامة الزائرين للقلعة والعاملين بها .

واتخذت وزارة السياحة والآثار عدة قرارات بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء فتح بعض المواقع أمام الزيارة.

وأكد "متولى" أنه أثناء تفقد قلعة قايتباى صباح اليوم وجد تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مطبقة بالكامل بقلعة قايتباي.

وأشار إلى أن هذا الإجراءات تتضمن تعقيم القلعة يومياً قبل الفتح للزيارة حيث يتم تعقيم شباك التذاكر وغرفة الكنترول وغرفة أجهزة الاكس راي وبوابة كشف المعادن والمكتشف اليدوي وصحن القلعة والأسوار الداخلية والخارجية وصهريج القلعة والبرج الرئيسي ومسجد القلعة الاثري ومكاتب التفتيش، وكذا تعقيم شامل للقلعة كلها عقب انتهاء الزيارة يوميا.