سفارات بريطانيا والصين وأمريكا تنعى الفريق العصار: صديق عزيز

نعت سفارات بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إثر صراع مع المرض، مقدمين تعازيهم للحكومة المصرية.

وأعرب السفير البريطاني بالقاهرة السير جيفرى آدامز، عن تعازيه في وفاة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذى وافته المنية مساء أمس، في تغريدة عبر حسابه على توتير، اليوم: "أتقدم بخالص التعازي للحكومة المصرية ولأسرة وزير الإنتاج الحربي الفريق محمد العصار".

من جانبه، نعى لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، ببالغ الحزن والأسى، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي انتقل إلى جوار ربه، مقدما خالص التعازي لأسرته.

وأضاف السفير الصيني، في تغريده عبر توتير، اليوم، أنّه تشرف بلقاء الفريق العصار عدة مرات، مؤكدا أنّ الفقيد قدّم مساهمات بارزة لتعزيز الصداقة والتعاون بين الصين ومصر خلال مشوار حياته.

وأعربت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن تعازيها لحكومة وشعب مصر في وفاة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وغرّدت السفارة في تدوينه عبر حسابها على "تويتر"، اليوم: "تتقدم السفارة الأمريكية بالقاهرة بخالص تعازيها لحكومة وشعب مصر ولعائلة وأصدقاء وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق محمد العصار لوفاته".

وأضافت: "كان الوزير العصار صديقا عزيزا للسفارة منذ زمن طويل، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته".

وتوفي الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أمس، بعد صراع مع المرض، وذلك بعد أيام من منحه رتبة فريق، لتفقد مصر واحدًا من الرموز العسكرية للدولة، والذي وهب حياته لخدمة وطنه، ونعته رئاسة الجمهورية، مؤكّدة أنَّه "شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".