جوائز ومحطات فنية في مسيرة أسطورة الموسيقي الراحل إنيو موريكوني

كان عمره وقتها 86 عاما، عندما وقف إنيو موريكوني على مسرح دولبي، ليتسلم جائزة أوسكار مستحقة عام 2015، في فئة أفضل إنجاز في الموسيقى المؤلفة، عن فيلم The Hateful Eight، وهو الفيلم الذي كتبه وأخرجه كوانتين تارانتينو، وسلمه الجائزة وقتها المخرج والممثل كلينت ايستوود، ووقف الجميع احتراما للأسطورة وهو يستلم جائزته، في مشهد مؤثر.

الأسطورة إينو موريكوني، رحل عن الحياة أمس، في العاصمة الإيطالية روما، عن عمر ناهز 91 عاما، قبل الموت لم يتوقف عن العمل ظل محبا للفن، وللحياة، مبدع لديه طاقة لا تنضب، أثبت أن العمر مجرد رقم، فإينو ألف الموسيقى لأكثر من 500 عمل فني، على مدار 50 عاما، وهو عدد هائل، يؤكد عبقرية الراحل.

عمل "موريكوني" مع كبار صناع السينما، بأجيال مختلفة، بداية من عام 1960، وحتى قبل وفاته، وظل متجددا بفنه، قادرا على التواصل مع جميع الأجيال.

قبل حصده لجائزة أوسكار عام 2015، ترشح لها 5 مرات، الأولى عام 1979 عن موسيقى فيلم Days of Heaven، والثانية عام 1987 عن موسيقى فيلم The Mission ، والثالثة عام 1988 عن فيلم The Untouchables، والرابعة 1992 عن تأليف موسيقى فيلم Bugsy، والخامسة عام 2001 عن موسيقى فيلم Malèna

وفي عام 2007 كرمته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة نظرا لمساهمته الكبيرة في فن الموسيقى السينمائية.

وترشح إينو لجائزة جولدن جلوب 9 مرات وحصد منها 3، وحصد جائزة بافتا 6 مرات، بالإضافة لحصده العديد من الجوائز الأخرى.

ولد الأسطورة إينو موريكوني في روما في 10 نوفمبر 1928، وعلى الرغم من تعاونه مع صناع أفلام من دول مختلفة، إلا أنه لم يتحدث طوال حياته سوى الإيطالية.

بدأ موركيوني تأليف الموسيقى للأفلام عام 1960 من خلال Death of a Friend، وفي عام 1961 صنع الموسيقى لفيلم The Fascist.. وفي فترة الستينات وحدها قام يتأليف الموسيقى لأكثر من 100 عمل فني.

عمل المبدع، إينو موريكوني، مع صناع سينما من أجيال مختلفة، ومن أصحاب مدرسة فنية ليست متشابهة، فعمل مع ألفريد هيتشكوك، فيديريكو فليني، وGiuseppe Tornatore وفرانكو روسي.

وأيضا عمل مع كلينت إستوود، وكوينتن تارانتينو، وسيرجيو ليوني، و جيلو بونتيكورفو، و برناردو برتولوتشي، رومان بولانسكي وبرايان دي بالما.

وإينو موريكوني، هو الذي صنع أفلام مثل Malena، Lolita، Cinema Paradiso، Days of Heaven، Once Upon a Time in the West، و The Good, the Bad and the Ugly.

آخر أعمال الراحل إنيو موريكوني، كان صناعته للموسيقى التصويرية للفيلم القصير On the Road وذلك العام الجاري، كما شارك في صناعة موسيقى مسلسل Cine Chalom، وكان عمرها وقتها 90 عاما.