ألمانيا تدين الغزو التركي لمناطق الأكراد في سوريا والعراق

انتقدت الحكومة الألمانية الغزو التركي للمناطق الكردية في سوريا والعراق، ووصفت سياسة أنقرة بالأراضي السورية المحتلة بـ"غير الشرعية"، كما أعلنت تبرعها بمليون يورو لمكافحكة فيروس كورونا.

وقالت وزيرة التنمية في الحكومة الألمانية، ماريا فلاتشبارث، في حوار لها مع صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، إنّ حكومتها تدعم العديد من المنظمات الإنسانية غير الحكومية في قطاع الصحة بإقليم روج آفا وستتبرع بمليون يورو لمكافحكة فيروس كورونا، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".

وأضافت الوزيرة الألمانية: "هاجم سلاح الجو التركي مؤخرًا المعسكرات الكردية في سوريا والعراق، وبحسب المصادر، مات نشطاء إيزيديون وممثلون عن مجلس سوريا الديمقراطي المعارض بالقرب من كوباني".

ونقلت الصحيفة عن عضو كتلة اليسار في البرلمان الألماني النائبة، هيلن أفريم سومر، قولها إنّ الحكومة الألمانية أعلنت رسمياً وللمرة الأولى، أنّها لا تعترف بأي أسباب تضفي الشرعية على هجمات تركيا في شمال شرق سوريا بموجب القانون الدولي.

وتأتي الإجراءات الألمانية الجديدة في أعقاب العمليات العدائية التي تشنها القوات التركية على المناطق ذات الأغلبية الكردية، خلال عمليتي مخلب-النسر، ومخلب-النسر.

وأعلنت تركيا أنّها نشرت قوات خاصة في شمال العراق في إطار عملية عسكرية ضدّ من سمتهم متمرّدي حزب العمال الكردستاني بمؤازرة من سلاحي الجوّ والمدفعية.