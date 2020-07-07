إزالة 7815 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 343 فدانا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تكثف حملاتها ليلا ونهاراً لإزالة كل أنواع التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها، موضحا أنه تم إزالة 7815 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 343 فدانا و7 قيراط و8 أسهم، وذلك في الفترة من1 سبتمبر 2018 حتى 30 يونيو 2020.

أوضح المحافظ، أن جميع الحالات التي تم إزالتها لم يتقدموا بطلبات تقنين ومازالوا متعديين على أراضي الدولة، ولم يثبتوا جديتهم ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة، ولم يستكملوا باقي الإجراءات، وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية لما تمثله من أمن قومي وغذائي.