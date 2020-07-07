متحدث "الإنتاج الحربي": الفريق العصار كان آخر من يغادر الوزارة

قال محمد بكر المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إنه لم يصدق نبأ توليه منصبه، ولم يصدق أنه سيعمل مع الفريق محمد العصار الذي توفى بالأمس.

وأضاف "بكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، من تقديم الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة "دي إم سي": "كان بالنسبة لي واحد من أهم الشخصيات التي توضح محاور الأحداث أثناء أحداث يناير وكنت أسمعه لكي أعرف ما يدور من الأحداث، وكان نموذجًا بالنسبة لي".

وتابع: "العمل معه مختلف، وهو شخص عملي لأبعد الحدود، كان آخر واحد بيمشي من الوزارة، وكان بيشتغل لحد الساعة 10 و11 بالليل، الكلمات صعب توصفه وبيعلم اللي حواليه وبيديهم المساحة إنهم يكبروا".

وأشار المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إلى أنه كان يظهر منفردًا للحديث عن مشروعات الوزارة: "قالي المهندسين والعمال يظهروا بشكل أكبر".

ولفت، إلى أنه ساعد في عمل الكثير من الحملات الإعلانية للوزارة، موضحًا أنه كان لديه 3 مساعدين من الشباب، وأعطى مساحة كبيرة للشباب المساعدين له، كما أنه دفع رئيس كل شركة تابعة للهيئة القومية الإنتاج الحربي لتعيين عدد من المساعدين الشباب.