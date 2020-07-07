شبرا في المقدمة.. القليوبية تسجل 6815 إصابة بكورونا منذ بدء الجائحة

سجلت محافظة القليوبية 6815 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك منذ بداية الجائحة حتى اليوم، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الرسمية، فيما سجلت اليوم 26 إصابة جديدة، و4 حالات وفاة، منها 2 في شرق شبرا وحالة في كل من بنها وطوخ.

وأظهرت البيانات، أن خريطة الإصابات اليومية توزعت على الخانكة بحالة واحدة، و7 ببنها، و9 بشبرا الخيمة، و4 بطوخ، و2 بقليوب، و3 بكفرشكر، فيما لم يتم تسجيل حالات اليوم في العبور وقها والقناطر الخيرية وشبين القناطر.

وكشفت خريطة الإصابات أن مدينة شبرا الخيمة ومركز ومدينة بنها سجلا أعلى معدل للإصابة بفيروس كورونا على مستوى القليوبية، منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، حيث شبرا الخيمة 1620 حالة، وبنها 1696 إصابة، ثم طوخ بـ786، وقليوب بـ596، وشبين القناطر بـ706، والخانكة بـ482، وكفرشكر بـ322، والقناطر الخيرية بـ496، وقها بـ36، والعبور بـ78 إصابة.