عاجل.. "التعليم": زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية بنسبة 10%

علق الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، على الجدل الذي أثاره امتحان مادة الفيزياء اليوم.

وقال حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "راعينا ظروف الطلاب، ولكن كل امتحان يجب أن يكون له قدرة تمييزية، وهل يكون الطلاب فرحين إذا حصلوا على الدرجات النهائية في امتحان سهل؟ الطالب الشاطر لازم يبقى حقه محفوظ".

وأضاف: "زودنا درجات الرأفة ووزير التعليم وافق على هذا الأمر، وذلك بواقع 10% من المادة"، مشددًا على أن امتحان الفيزياء أو أي امتحان آخر لم يُسرب، ولافتًا إلى أنه تم ضبط 19 طالبًا في مادتي الفيزياء والتاريخ تداولوا أجزاءً من الامتحانات وسيعاقبون بالحرمان عامين: "قبل ما تجيلهم الإجابة بنعرفهم، وحددناهم في 5 دقائق".

وتابع: "في طالب واخد موبايل معاه وواحد لازق على ضهره، الناس دي مش هتجيب درجة عالية، وفي نقطة مساعدة الأولاد دول السنة دي، لما بيدخلوا الساعة 8 بيبقوا في حيز المدرسة ويخبوا الموبايل في مكان ما بالمدرسة",

وأردف: "كان في طالب النهاردة في أذنه سماعة، حاولوا يمسكوه زق السماعة في أذنه، ودخلت فيها وبعد 5 دقايق صوت، وتم تحويله للتحقيق وسيحرم من خوض الامتحانات عامين".