اشتباه في حالتي كورونا وأزمة قلبية لطالبة في امتحان الثانوية بالمنوفية

رصدت غرفة عمليات الثانوية العامة، التابعة لديوان مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أثناء سير عملية الامتحانات اليوم، نقل طالبة بسيارة إسعاف بلجنة الشهيد إبراهيم خليل في تلا، بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا.

كما تم نقل طالبتين بالإسعاف من لجان الشهيد طارق طلبة، والشهيد أحمد السرسي، بإدارة شبين الكوم التعليمية، إحداهما لارتفاع درجة حرارتها واشتباه كورونا والأخرى لإصابتها بأزمة قلبية، وتم الكشف عليها عن طريق طبيب اللجنة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالبين أحدهما بمدرسة الماي المشتركة، لتمزيق ورقة الإجابة والآخر بمدرسة دكتور محمد السيد الشنواني ع بمليج، لمحاولته الغش وحيازته محمول.

وفي إدارة الشهداء التعليمية تم نقل طالبة بلجنة الشهداء أ بنات، لارتفارع درجة حرارتها، كما تم نقل طالب وطالبة بلجنة الإعدادية بنات بالشهداء، لارتفاع درجة الحرارة وإصابة أحدهما بتشنجات.

وفي إدارة بركة السبع التعليمية تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالبة بمدرسة الشهيد محمد حامد بجنزور، لتمزيقها ورقة الإجابة، وحيال طالب بمدرسة محمد عمرو البدري قام بالشطب على اسمه ورفض التوقيع على محضر التحقيق.

كما تم استدعاء الإسعاف لطالبة بمدرسة الشهيد محمد عمرو البدري ع بنات، لإصابتها بهبوط بالدورة الدموية وإغماء واستعادة الطالبة وعيها واستكملت الامتحان باللجنة.

كما تم تحرير محضر إثبات حالة لطالبة بمدرسة طوخ طنبشا الثانوية المشتركة، لنزعها ورقة من وسط البوكلت الخاص بها، وذلك عند مراجعة أوراق الإجابة داخل الكنترول، وفي إدارة أشمون التعليمية تم نقل طالبتين بالاسعاف إحداهما بمدرسة عبدالمنعم رياض ث بسنتريس، لإصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية وتشنجات، وأخرى بمدرسة الإيمان أ الجديدة، لشعورها بضيق تنفس وإغماء.

كما تم نقل طالب بمدرسة السادات الرسمية لغات بالإسعاف لشعوره بهبوط حاد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالبة بذات اللجنة لورود تقرير ولي أمرها صباحاً بإصابتها بكورونا، كما تم نقل طالبة بمدرسة الشهيد محمد جلال بالحامول بالإدارة التعليمية بمنوف بالإسعاف لتعرضها لإغماء.

وفي الإدارة التعليمية بالباجور تم نقل طالبتين بالإسعاف أحدهما بلجنة تلوانه ث المطورة، والأخرى بلجنة الباجور ع بنات، لشعورهما بضيق تنفس واجهاد وقئ، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالب بمدرسة كمال الشاذلي ع، لضبطه في وقعة غش بالمحمول عن طريق الاتصال بشخص بالخارج، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالبة بلجنة نوال الدجوي بإدارة تلا التعليمية، لضبط ساعة يد أندرويد بحوزتها تستخدمها في الغش.

وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ ، وصرح الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم من داخل غرفة عمليات الثانوية العامة بديوان المديرية أن عدد الطلاب من لهم حق التقدم لامتحان بلغ 32057 وعدد الحضور 31684 وعدد الغائبين 373 طالب بنسبة حضور 98,84% ونسبة غياب 1,16%.