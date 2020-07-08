حظك اليوم الأربعاء 8-7-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتعامل مولود برج العقرب، بحزر شديد مع الآخرين، وعدم ثقته في من حوله بسهولة، فهو شخص لا يظهر مشاعره بسهولة، لكنه يحب بكل قوة، ويهتم بمشاعر الآخرين بشكل كبير، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وإذا واجهت خلافا يجب أن تعتمد الصبر والمرونة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويجب أن تحترس اليوم من النزاع والتمرد وكن متكتما وحذرا.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة معالي زايد، ويوافق تاريخ ميلادها 5 نوفمبر.