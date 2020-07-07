رمضان عبدالمعز ناعيا العصار: "كان كريما وطيب القلب ودمث الخلق"

نعى الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي وافته المنية أمس الإثنين.

وقال "عبدالمعز"، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "dmc"، إن العصار كان رجلًا كريمًا، وأنه يشهد له بطيبة القلب ودماثة الخلق.

وأضاف: "رحمه الله رحمة واسعة وتقبله في الصالحين وأسأل الله أن يرحمه ويرحم ذويه وينزل في قلوبهم الضياء والنور والفسحة والسرور إلى يوم النشور، إنه عزيز وغفور".

وتابع: "اللهم يا رحمن يا رحيم يا غفور أنزل رحمتك على أهل القبور ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولسائر المسلمين، وارحمنا يا رب إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وارزقنا جميعا حسن الخاتمة".