خالد أبو بكر ينتقد الغياب الإعلامي لوزير شؤون المجالس النيابية: لا أسكت الله لك حسا

وجه الإعلامي خالد أبو بكر، رسالة إلى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بسبب عدم ظهوره في وسائل الإعلام قائلًا: "لا أسكت الله لك حسًا، يا سيادة الوزير محتاجين نسمع ونعرف ونشوف، أظهر وقول البرلمان بيعمل إيه، ورد الحكومة على المقترحات إيه، والجلسات المقبلة هتناقشوا ايه".

وأضاف "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "أون إي"، أن وزارة الشؤون النيابية مهمة للغاية وتُخاطب الجمهور وليس البرلمان والحكومة فقط، مستطردا: "سيادة المستشار لك منا الاحترام والتقدير، ولكننا قد انتظرنا كثيرًا، وأرجوا أن يكون هناك إعداد لشيء ما، أو ظهور معين لمعرفة نشاط الوزارة خلال الأشهر الماضية".

وناشد الإعلامي، الوزير بالظهور إعلاميا والتواصل مع المواطنين وتعريفهم بجهود الوزارة، "خدنا معاك، ولما يتحدث مستشار جليل ووزير في الحكومة فهذا أمر له ثقل وهيبة، ننتظر أن نسمع منك، عشان نشعر بالعمل، بالتأكيد الوزارة تعمل ولكن دور الإعلام تسليط الضوء على هذا العمل، ونتمنى أن نرى هذا العمل ونعرف عنه الأيام المقبلة".