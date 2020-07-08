"حماية المستهلك": استرداد بضائع التجارة الإلكترونية خلال 14 يوما

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك يسمح بفترة 14 يوما لاسترداد البضاعة عن طريق التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه على المستهلك إثبات شرائه للسلعة بأى وسيلة للحفاظ على حقوقه.

وأضاف، "سمير"، في لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إن أقصى عقوبة تم توقيعها كان على إحدى الشركات ووصلت إلى الحبس عامين.

ولفت إلى أن هناك تطبيقا لهواتف المحمولة باسم "جهاز حماية المستهلك"؛ لمساعدة المواطنين، مضيفا أن الجهاز يتواصل مع الشركات لظهور أى شكوي تخصها على الفور، وتم استقبال أكثر من 60 ألف شكوى خلال 6 أشهر، و تم حل 44 ألف شكوى منها، وتم تخصيص رقم (19588) أو عبر واتس آب على رقم 01281661880، لشكاوى المواطنين لجهاز حماية المستهلك.

وأضاف أنه يتم إجراء دراسة سنوية حول معرفة المواطنين بدور جهاز حماية المستهلك، وسعي لزيادة معرفة المواطنين بدور جهاز حماية حماية المستهلك.

وصرح بأن جهاز حماية المستهلك لديه مرصد لرصد الإعلانات المضللة ونتعاون مع وزارة الصحة للتأكد من صحة بعضها.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة وسيتم التوصل لحلول بعد امتحانات الثانوية العامة.