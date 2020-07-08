"حماية المستهلك": استرداد بضائع التجارة الإلكترونية خلال 14 يوما

"حماية المستهلك": استرداد بضائع التجارة الإلكترونية خلال 14 يوما
كتب:
شريف سليمان
01:21 ص | الأربعاء 08 يوليو 2020
قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك يسمح بفترة 14 يوما لاسترداد البضاعة عن طريق التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه على المستهلك إثبات شرائه للسلعة بأى وسيلة للحفاظ على حقوقه.
وأضاف، "سمير"، في لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إن أقصى عقوبة تم توقيعها كان على إحدى الشركات ووصلت إلى الحبس عامين.
ولفت إلى أن هناك تطبيقا لهواتف المحمولة باسم "جهاز حماية المستهلك"؛ لمساعدة المواطنين، مضيفا أن الجهاز يتواصل مع الشركات لظهور أى شكوي تخصها على الفور، وتم استقبال أكثر من 60 ألف شكوى خلال 6 أشهر، و تم حل 44 ألف شكوى منها، وتم تخصيص رقم (19588) أو عبر واتس آب على رقم 01281661880، لشكاوى المواطنين لجهاز حماية المستهلك.
وأضاف أنه يتم إجراء دراسة سنوية حول معرفة المواطنين بدور جهاز حماية المستهلك، وسعي لزيادة معرفة المواطنين بدور جهاز حماية حماية المستهلك.
وصرح بأن جهاز حماية المستهلك لديه مرصد لرصد الإعلانات المضللة ونتعاون مع وزارة الصحة للتأكد من صحة بعضها.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة وسيتم التوصل لحلول بعد امتحانات الثانوية العامة.