توقعات بتغيير وزاري في الحكومة التركية بين 10- 15 يوليو

لا تزال أنباء التغييرات الوزارية في تركيا تلقي بظلالها في المشهد السياسي، حيث زادت التكهنات باقتراب حدوث تغيير وزاري، خاصة أن الحكومة ستكمل عامها الثاني في 10 يوليو الجاري.

وكتب الصحفي بجريدة «حرييت» عبد القادر سيلفي، أن هناك أخبارًا خلف الكواليس في أنقرة، تشير إلى تغيير في الوزارات: «بما أن الحكومة الرئاسية ستكمل عامها الثاني في 10 يوليو، فمن المتوقع أن يحدث تغيير بين 10-15 يوليو» وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأشار عبد القادر سليفي، إلى أنه لا يوجد سوى شخص واحد لإجراء التغيير الوزاري، وهو الرئيس رجب طيب أردوغان، مستدركا: «لكن ما يفكر فيه أردوغان غير معروف». وأضاف: «ستتحول الأنظار إلى تغيير الوزارات بعد انتخاب رئيس البرلمان.

ومن المتوقع أن يتم تغيير الحكومة بين 10 و15 يوليو، حيث سينتهي العام الثاني للحكومة الحالية في ظل النظام الرئاسي في 10 يوليو، وهناك مطالبات بأن يكون للوزراء نفس حقوق التقاعد في 10 يوليو، وسيتم عمل تقييم أيضا في الخريف، في شهري سبتمبر- أكتوبر.

وقال الصحفي: «لا يوجد سوى شخص واحد لتغيير الحكومة، وهو الرئيس أردوغان، لكن ما يفكر به غير معروف حتى الآن، فلم يشارك شيئًا كهذا حتى مع دائرته القريبة. ومع ذلك، زادت التوقعات بشأن تغييرات مجلس الوزراء في الكواليس.