بعد تصريح شعبة الأدوية.. ما مخاطر الإفراط في تناول أدوية المناعة؟

قال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية، إنه مع تزايد حالات مصابي فيروس كورونا عقب انتهاء عيد الفطر، تزاحم عدد كبير من المواطنين على الصيدليات لصرف العقاقير التي تساعد على رفع المناعة ما أدى لنقصها في الأسواق.

وأضاف "عوف"، خلال مداخلة له عبر "سكايب"، ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة ومني عبدالغني، ويذاع على فضائية "CBC"، أن ظهور البروتوكولات العلاجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى زيادة الطلب من قبل المواطنين على عدد من العقاقير الطبية، موضحًا أنه لم يكن هناك نقص في الأدوية الأساسية في المواد الخام بسوق الدواء على مدار الـ6 أشهر الماضية.

ما مخاطر الإفراط في أدوية المناعة والفيتامينات؟

يحتاج الجسم نسب محددة من الفيتامينات، وفي حال زادت عن النسبة المحددة بسبب كثرة تناولها تؤدي إلى نتيجة عكسية وتضر الجسم، فيؤدي إلى إرهاق الكبد والكلى، بحسب قول الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة بجامعة القاهرة.

نهلة: كثرة تناول الفيتامينات وأدوية المناعة يضعف الكبد والكلى

وكثرة تناول الفتيامينات وأدوية المناعة المختلفة في وقت واحد تضعف مناعة الجسم وترهق أجهزته، وبحسب تصريح الدكتورة نهلة لـ"الوطن" هنا تنشغل أجهزة الجسم بتنقية مواد تلك الفتيامنيات من الدم وإذا أصيب الشخص بفيروس كورونا تكون حينها مناعته ضعيفة بحسب تعبير استشاري البكتيريا والمناعة.

وأوصت عبد الوهاب باللجوء إلى الفيتامينات الطبيعية الموجودة في الخضروات والفاكهة والأطعمة المختلفة، بدلا من تناول عقاقير الفيتامنيات، حتى لا تضعف من مناعة الجسم.