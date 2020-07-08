الأرصاد تتحدث عن تحسن الطقس: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس التي ستتعرض لها البلاد خلال الأيام االمقبلة، إذ يشهد طقس اليوم الأربعاء انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، لتكون مائلة للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدلة على السواحل الشمالية والشرقية ووسط سيناء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وذكرت الهيئة في بيانها، أنّه من المحتمل سقوط أمطار اليوم الأربعاء على الوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون خفيفة على مناطق متفرقة، كما تتكون الشبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري.

وأشارت الهيئة، إلى أنّ درجات الحرارة تسجل على القاهرة 35 - 25، السواحل الشمالية 30 - 23، جنوب سيناء 38 - 28، شمال الصعيد 38 - 25، جنوب الصعيد 42 - 28، أما طقس غدا الخميس، فيكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية والشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت أنّ طقس الجمعة يكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مؤكدة أنّ أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها، وجود شبورة مائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تكون حركة الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية والمناطق الجنوبية.​