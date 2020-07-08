العثور على جثة رضيعة في ترعة بالشرقية: نهشتها الكلاب

عثر أهالي قرية أنشاص الرمل على جثة رضيعة، طافية أعلى مياه ترعة الرفاعي المارة أمام القرية.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا من أهالي أنشاص الرمل، بالعثور على جثة "رضيعة" مجهولة الهوية طافية أعلى مياه ترعة الرفاعي المارة أمام القرية.

وانتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة، وتبيّن من المعاينة الأولية أنّ الطفلة يتراوح عمرها بين 3 لـ4 أشهر، كما تبيّن تعرض أجزاء من جسدها للتآكل، ما يرجح تعرضها لنهش كلاب ضالة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.