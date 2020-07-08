البحوث والقياسات: كورونا فرض علينا استخدام أدوات جديدة لاستطلاع الرأي

قالت الدكتور حسن سلامة، رئيس قسم البحوث وقياسات الرأي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إنّ الحلول التي يقدمها القسم للأجهزة التنفيذية بشأن التعامل مع فيروس كورونا، نابعة من نتائج استطلاعات الرأي التي يجريها القسم، موضحا أنّ الاستطلاع الأول أشار إلى عدة قضايا، مثل العمالة غير المنتظمة أو تطبيق التعليم الهجين في العام الدراسي الجديد، وهو ما تجاوبت معه السياسات الحكومية.

وأضاف سلامة، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ الاستطلاعات التالية رصدت الأطراف المشتركة في أزمة فيروس كورونا، وكان اللاعب الرئيسي هو الدولة التي ظهرت بقوة وكفاءة والتنسيق بين مؤسسات الدولة، وكان هناك حرص بإجراء استطلاع للرأي العام حول تأدية الحكومة لدورها وكانت النتائج كلها داعمة للدولة.

وأشار إلى أنّهم كانوا يجرون الاستطلاعات في المعتاد من خلال الاتصال المواجهي، أي النزول عبر الميدان ولقاء المواطنين عن طريق عينة ممثل للمجتمع، لكن بسبب ظروف جائحة كورونا فرضت عليهم استخدام أداة جديدة معترف بها وفق الضوابط المنهجية وهي الهاتف، إذ يتم أخذ قاعدة بيانات التليفون المحمول ويخرج منها عينة ممثلة، والاستبيان يخرج عن طريق التليفون وليس الاتصال المواجهي منعا لانتشار العدوى.

وأكد أنّ هذه الأداة تطبق قياسات الرأي العام باستخدام التليفون وكانت النتيجة طيبة، وهناك تجاوب كبير مع الناس ومحل ثقة وهذا هو الطريق الذي سيسير عليه القسم، لأنه يتسم بالسرعة.