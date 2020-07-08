البحوث الاجتماعية: الدولة استفادت من 5 استطلاعات أجريناها بشأن كورونا

قال الدكتور حسن سلامة، رئيس قسم البحوث وقياسات الرأي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إنّ المركز هو أقدم المراكز البحثية في مصر، إذ أنشئ عام 1955، ويعتبر الذراع البحثي الحكومي، ويهدف لإخضاع الظواهر الاجتماعية للبحث العلمي والدراسة العلمية ليخرج بنتائج لترشيد عملية صنع القرار.

وأضاف سلامة، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ قسم البحوث أقدم قسم أنشئ في المنطقة العربية لرصد الرأي العام، وكان له دور في مواجهة أزمة فيروس كورونا، إذ كان له دور في تخريج مجموعة من الاستطلاعات المعنية بالمراحل التي يمر بها الفيروس، ومنذ مارس وحتى الآن خرجت 5 استطلاعات للرأي متصلة بأبعاد أزمة الفيروس.

وأشار إلى أنّ كثير من النتائج التي خرجت بها الاستطلاعات استفادت منها الأجهزة التنفيذية في وضع السياسات، وهذا هو الدور الحقيقي للمساعدة في صنع القرار، موضحا أنّ أول استطلاع كان كاشفا بالنسبة لهم، لأن فريق العمل داخل القسم هو من نفذه لاستكشاف تداعيات وأبعاد الأزمة على القطاعات المختلفة، وأفرز العديد من القضايا مثل العمالة غير المنتظمة وقضية التعليم عن بُعد والتحول الرقمي، وهو ما تعاملت معه الحكومة بكفاءة عالية الفترة الماضية.