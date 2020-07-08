4 إصابات اختناق.. السيطرة على حريق في مصنع بالعاشر من رمضان

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع داخل مصنع لزيت الشعر في مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارًا، يفيد بنشوب حريق بمصنع لزيت الشعر بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص باختناق.

وانتقت قوة من الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، وتمكنت القوات من إخمادها، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق، وحصر قيمة التلفيات والخسائر.