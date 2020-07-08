إزالة 11 تعديا على طريق شبين الكوم - قويسنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، أمس، حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة 11 حالة تعد على طريق شبين الكوم – قويسنا، بإجمالى مساحة 4360 مترًا مربعًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأكد محافظ المنوفية، بدء تنفيذ الموجة 16 اعتبارًا من اليوم الأربعاء حتى الجمعة 31 يوليو الجاري، لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات للتصدي لأعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وتشمل الموجة 16 الأراضي التى لايجوز تقنيها، وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، وكذلك الحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، إضافة إلى الحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين.