ضبط صاحب محل هواتف يتاجر في 4500 دولار أمريكي و295 ألف جنيه بالمطرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة ممارسة صاحب محل بيع هواتف محمول، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تعامله في النقد، وبحوزته (295 ألف جنيه - 4500 دولار أمريكي - 60 دينار أردني - هاتف محمول يحتوي على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطه الإجرامي وتحويل الأموال من وإلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه في الإتجار بالنقد الأجنبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.