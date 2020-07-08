ضبط 2650 كتاب دراسي خارجي دون تصريح داخل مكتبة بالأزبكية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (مالك مكتبة بدائرة قسم شرطة "الأزبكية" بالقاهرة) بتداول كتب خارجية حاصلة على تصريح من الجهات المعنية وبدون إسم الناشر عليها وبدون تفويض من أصحاب الحقوق، بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة المشار إليها، وتم التقابل مع (عامل بالمكتبة) وعثر بداخلها على عدد (2650- ألفان وستمائة وخمسون "نسخة كتاب دراسى خارجى") جميعها بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .