تحويلات مرورية بالجيزة لإزالة كوبري وتطوير المناطق المحيطة به 

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحويلات مرورية للقادم من طريق المنصورية من "شارع الهرم – شارع فيصل" ويرغب بالسير اتجاه طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي أو مطلع الطريق الدائري "القوس الغربي".

ووفق التحويلات، يمكن لقائدي السيارات السير اتجاه تقاطع طريق المنصورية مع مدخل ميدان الرماية ثم الدخول يساراً اتجاه ميدان الرماية، ثم الدخول يميناً من الحارة البطيئة بعد فتحها لحركة المركبات اتجاه طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوى ومطلع الطريق الدائري "القوس الغربي".

كما تمّ فصل الحركة المرورية بفواصل خرسانية لتصبح إتجاهين بتلك المنطقة، ضمن أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمنطقة الأثرية بالجيزة (ميدان الرماية – طريق المنصورية) وإزالة كوبري وغلق شارع "البرنسيسة".

كما نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل.