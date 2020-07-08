ضبط 176 قطعة سلاح و227 قضية مخدرات في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 176 قطعة سلاح ناري بحوزة 153 متهما، وتنفيذ 75982 حكما قضائيا متنوعا.

كما ضبطت 227 قضية مخدرات بحوزة 246 متهما، و35 هاربا و21 متهما بممارستهم أعمال البلطجة، 236 دراجة نارية مخالفة، 21707 مخالفات مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

وضبط تشكيل عصابي، كما جرى فحص 70 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم.