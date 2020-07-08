ضبط 1359 قضية تموينية.. أبرزها 9 آلاف كمامة وعبوة كحول مغشوشة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1359) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول (بمحافظة القليوبية) لحيازته (1500طن "لحوم مُجمدة ") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية (فى حالة سيولة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك مركز لتعبئة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة طما (بمحافظة سوهاج) لحيازته ( 4300 طن أرز أبيض ) معبأة داخل عبوات بها نقص فى الأوزان بمقدار 100 جرام فى الكيلو الواحد، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسئول عن محل "غير مرخص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول ( 1138قطعة كمامة طبية " مجهولة المصدر " ) بقصد رفع أسعارها.

ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أخميم (بمحافظة سوهاج) لحيازته ( 8537 عبوة وقطعة مستلزمات طبية " كمامة – كحول " مجهولة المصدر)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية، وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء، وتحصله على مبلغ (520052) جنيه، قام بالإستيلاء عليها بدون وجه حق.

تم القيام بحملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (231) قضية بإجمالى مضبوطات (18553) عبوة سجائر .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.