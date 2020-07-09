القصة الكاملة لقتل سيدة على يد زوجها لطلبها زيادة في مصروفات البيت

رغم مرور 8 أيام على جريمة قتل سيدة على يد زوجها في أوسيم، إلا أنه لا يزال رجال المباحث في الجيزة يكثفون جهودهم لضبط المتهم الذي يعمل موظفا، ويبلغ 37 عاما، حيث قتل زوجته داخل شقة الزوجية، بسبب خلافات على مصروفات المنزل.

وذكرت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم متزوج ولديه طفلان، وأن مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجته، بسبب خلافات على مصروفات البيت.

تطورت إلى تشابك بالأيدي ومشاجرة، ما دفع الزوج إلى التوجه لمطبخ الشقة، واستل سكينا وقتل المجني عليها.

وأضافت التحريات التي جرت بمعرفة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، أن المتهم ارتكب الواقعة وفرا هاربا، وتواصل مباحث الجيزة جهودها لضبط المتهم وإحالته للنيابة.

وأمر اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وانتقلت إلى مكان الواقعة، وناظرت الجثة، وتبين أن المجني عليها 35 عاما، مصابة بطعنات، وقررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهم.