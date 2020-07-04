"مشروعات مستقبل وطن" بأسوان تنظم مبادرة لحماية الطلاب من كورونا

أطلقت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان مبادرة لحماية الطلاب والطالبات من فيروس كورونا المستجد خلال أدائهم للامتحانات، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وقال النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب في أسوان أن المبادرة استمرت لمدة 3 أيام وتضمنت تقديم المستلزمات الواقية والمطهرات والمعقمات على الإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية لتوزيعها على الطلاب آثناء أداء امتحانات الثانوية العامة والأزهرية.

وقالت الدكتورة سهير المصري، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أسوان إن المبادرة تضمنت أيضا التوعية بخطوات الوقاية والحماية من الإصابة بفيروس كورونا من خلال عدد من الشباب المدرب وذلك تحت اشراف سمير كامل امين التظيم في الحزب بأسوان.

وأشارت إلى أن أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن تقدم مبادراتها لخدمة المجتمع من منطلق أننا جميعاً نسيج واحد يشكل جسد وعقل الأمة المصرية ويظهر معدنه في الأزمات متحدا ومتكاتفا معا بعضه البعض.