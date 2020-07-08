المساجد تواصل الغلق.. الأزهر يستضيف ثاني جمعة بعد عودة الصلوات الخمس

يشهد الجامع الأزهر، بث شعائر صلاة الجمعة المقبل منه، عبر التلفزيون والإذاعة المصرية، وصفحات الأزهر الشريف في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، في ثاني جمعة بعد قرار عودة الصلوات الخمس.

وتعد تلك الجمعة، هي الثانية التي تقام بالجامع الأزهر منذ قرار غلق المساجد وتعليق الصلوات في الـ 21 من مارس الماضي، حيث شهد الجامع إقامة الجمعة في 5 يونيو الماضي، وكان الخطيب هو الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وتواصل المساجد الغلق التام، وأن الأذان الذي سيرفع ظهر الجمعة هو أذان النوازل، مع أداء الجمعة ظهرا في المنازل أو الرحال وفق ما يتيسر.

ورجحت مصادر أزهرية لـ"الوطن" أن يكون الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف السابق خطيب الجامع الأزهر الجمعة المقبلة، وستكون الصلاة بذات الضوابط التي تمت بها صلاة الجمعة في الأسابيع الماضية، وقاصرة على مسجد الجامع الأزهر فقط.

في سياق متصل ناشدت وزارة الأوقاف كل العاملين بالأوقاف وكل المصلين الالتزام الجاد والتام بجميع الضوابط الإجرائية والوقائية التي حددتها الوزارة، مؤكدة أنها تحرص على عمارة بيوت الله عز وجل، كما تحرص أيضا على صحة المواطنين جميعا من منطلق الحفاظ على النفس البشرية .

وأكدت الوزارة على جميع العاملين بها ضرورة الالتزام بهذ التوجيهات وعدم فتح أي مسجد أو تركه مفتوحا أو فتحه حتى لصلاة الظهر يوم الجمعة عدا مسجد السلطان حسن بالقاهرة المحدد لإقامة الجمعة به، وتحذر بشدة من مخالفة هذه التعليمات

وتناشد جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة ، ونؤكد أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.