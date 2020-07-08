الإيطالي باولو سورينتينو يحضر لـThe Hand of God

يعود المخرج الإيطالي باولو سورينتينو إلى مسقط رأسه في نابولي، من أجل إخراج الفيلم الروائي The Hand of God المقرر عرضه على منصة نتفليكس.

ويتم تصوير الفيلم في نابولي، ويكتب سورينتينو السيناريو بجانب الإخراج، ورغم أنّ المزيد من التفاصيل حول المشروع لا تزال قليلة، إلا أنّ موقع Variety، رجح أنّه قد يشير الفيلم إلى لاعب كرة القدم الأرجنتيني مارادونا.

وفي مقابلة مع Variety في 2015، قال المخرج سورينتينو عن أسطورة كرة القدم مارادونا: "بصرف النظر عن كل الأشياء التي قلتها من قبل عن مارادونا، فقد أنقذ حياتي بشكل لا إرادي. لقد فقدت والدي عندما كان عمري 16 عامًا في حادث أثناء عطلة نهاية الأسبوع، حيث كنت أذهب دائمًا معهما. لكن يوم الحادث، لم أذهب لأنني أردت أن أشاهد مارادونا يلعب مباراة في نابولي، وهذا أنقذني".

وتعليقًا على فيلم The Hand of God، قال سورينتينو: "متحمس لفكرة التصوير في نابولي مرة أخرى بعد 20 عامًا بالضبط من أول فيلم لي.

وقال David Kosse، مسؤول بمنصة نتفليكس: "كنت دائمًا شديد الإعجاب بباولو سورينتينو، فبمجرد تقديمه The Hand of God، عرفنا أننا نريد أن نتشارك معه في هذا المشروع. يشرفني العمل مع أحد أعظم صانعي الأفلام في أوروبا وتقديم قصته المذهلة للعالم".

والمخرج باولو سورينتينو، ولد 31 مايو 1970 في مدينة نابولي بإيطاليا، وأخرج أكثر من 25 فيلما، وحصد جائزة بافتا عام 2014 عن فيلم La grande bellezza في فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.