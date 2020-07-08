البطريركية المسكونية تشكو غلق تركيا مدرسة للتعليم اللاهوتي منذ 49 عاما

اشتكت البطريركيّة المسكونيّة للروم الأرثوذكس من التعنت التركي في إعادة فتح مدرسة خالكي للتعليم اللاهوتي التي تعود لمنتصف القرن التاسع عشر الميلادي.

وقال البطريرك المسكوني بارثولوميوس، من دير الثالوث المقدس البطريركي في جزيرة خالكي في تركيا، حيث يقع في نفس المكان معهد خالكي اللاهوتي، إن هذا العام يصادف الذكرى السنوية التاسعة والأربعين للإغلاق المفروض على قسم اللاهوت في المدرسة منذ عام 1971م من السلطات التركية، على الرغم من جهود البطريركية المسكونية ودعوات الشخصيات البارزة من جميع أنحاء العالم لإعادة افتتاح المدرسة والتي لم تؤت ثمارها".

وأضاف البطريرك: "نواصل الأمل والقتال، لتحقق جهودنا إعادة افتتاح المدرسة من جديد".