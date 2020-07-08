بدء توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح لمجلس الشيوخ ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، اليوم، بدء توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لمجلس الشيوخ.

ويتضمن الكشف إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لبيان خلو المرشح من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفي لأداء واجبات العضوية، وكذلك للتأكد من من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك من خلال التحليل بالمعمل المشترك التابع للمديرية، وبالتنسيق مع المجلس الطبي "القومسيون"، ومستشفى الصحة النفسية بالمحافظة.

وأشار الدكتور أحمد بغدادي المتحدث الإعلامي للمديرية، إلى تخصيص المستشفى التخصصي (بني سويف العام سابقًا)، ومستشفى ناصر العام ، للكشف الطبي على المرشحين لمجلس الشيوخ، من 9 صباحا حتى 7 مساءً من كل يوم، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية التى تقررها وزارة الصحة على أن يكون سداد الرسوم المقرره بمديريه الصحه ببني سويف. جاء ذلك خلال التقرير اليومي الذي يعرضه وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف ، على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لمتابعة مستجدات المنظومة الصحية ، والجهود المبذولة في تنفيذ توجيهات وتكليفات الدولة ، وخطة المحافظة في هذا الشأن ، والتي تتضمن أيضا جهود مجابهة كورونا وغيرها من جهود المنظومة الصحية في مختلف المجالات الطبية والعلاجية .و طالب محافظ بني سويف بالعمل على توفير التيسيرات اللازمة، والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة فيما يتعلق بتوقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح في انتخابات مجلش الشيوخ المقبلة، وذلك حسب ما أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 35 لسنة 2020 الخاص بهذا الشأن ، مشددا على تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية وفقا للاجراءات والتعليمات المتبعة ومن جانبه أكد وكيل الوزارة أنه جاري تنفيذ تعليمات الوزارة فيما يتعلق بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لمجلس الشيوخ ، والتي تعتبر شرطا أساسيا وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات ، لامكانية الترشح لذلك الاستحقاق الديموقراطي ، وأنه يتم باستمرار الاجتماع بكافة الأطراف المعنية لمناقشة ألية العمل ، مشيرا إلى أنه سيتم اطلاع محافظ بني سويف "بشكل لحظي " بكل المستجدات في هذا الشأن بجانب مستجدات الملف الصحي في كافة المناحي.