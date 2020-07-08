طقس الخميس: مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تسود حالة طقس، غدا الخميس، شبورة مائية صباحا، والطقس مائل للحرارة نهارا رطب على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية يكون الطقس معتدل.

فيما يسود طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 33 25

الإسكندرية 28 23

وادى النطرون 31 24

طنطا 32 24

شبين الكوم 33 24

دمنهور 32 23

بلطيم 30 24

مطروح 29 22

السلوم 30 21

سيوة 35 23

بورسعيد 29 23

دمياط 29 24

الزقازيق 32 24

المنصورة 32 24

الاسماعيلية 35 22

السويس 34 24

العريش 34 22

رفح 31 21

راس سدر 37 25

نخل 34 16

نويبع 37 27

طابا 35 24

كاترين 29 16

الطور 37 26

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 35 26

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 25

بنى سويف 36 25

المنيا 37 24

اسيوط 37 25

سوهاج 40 26

قنا 40 26

الأقصر 41 28

أسوان 42 29