الطقس اليوم الأربعاء 8-7-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة، على معظم الأنحاء.

الطقس في مصر

يسوط طقس مائل للحرارة رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على السواحل الشمالية، وحار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، ومعتدل ليلا على كليهما.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، أن طقس اليوم يشهد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.

وتكون السماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

الطقس في الأردن

وأعلنت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، عن طقس اليوم، حيث تبقى الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.