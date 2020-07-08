توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار خفيفة الخميس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة في الفترة من 9 إلى 11 يوليو الحالي.

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارًا معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على محافظات الصعيد، مع تكون الشبورة المائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ويوجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية غدًا.

وتتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة مقبلة:

طقس الخميس 9 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 28.

طقس الجمعة 10 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 28.

طقس السبت 11 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 28.