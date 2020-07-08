إزالة 15 مبنى على حرم النيل في كفر شكر

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن نهر النيل حق للجميع ولن نسمح بتشويه مظهره الجمالي، وإقامة منشآت خرسانية أو سكنية عليه.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في حملة مكبرة، لتنفيذ 15 قرار بناء بالمخالفة على النيل بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر على مساحة 3000 متر، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية وإدارة حماية النيل، حيث جرى إزالة جميع الحالات المخالفة اليوم، وجار استكمال الحملة غدا لإزالة 3 قاعات أفراح مخالفة أيضا على حرم النيل، كما جرى التنبيه على أصحابها بإخلائها لتنفيذ الإزالة صباح الغد.

وتنوعت المخالفات والإزالات مابين مباني خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور، أو بناء قاعات أفراح وكافيتريات وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات، الذي جرى إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل بمدن كفر شكر وبنها والقناطر وطوخ، بمعاونة مديرية الري وحماية النيل ولن يتم التهاون في أي مخالفة أو تركها.