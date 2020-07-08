خبير عسكري: تصريح تركيا بأنها تستهدف الجفرة "فرقعة إعلامية"

قال الدكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية، إن خط "سرت - الجفرة"، هو الخط الذي يحمي منطقة الهلال النفطي التي تطل عليها كل موانئ وآبار الغاز والبترول.

وأضاف "سالم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن تركيا تستهدف السيطرة على حقول الغاز والبترول، مشيرًا إلى أنها تشعر بعدم قدرتها على السيطرة على هذا الخط.

وتابع: "تصريح تركيا بأنها تستهدف الجفرة "فرقعة إعلامية"، وقاعدة الوطية لم تستطع تركيا أن تحميها على الرغم من أنها كانت على بعد كيلو مترات من قواتها في الغرب، وأعتقد أن الجيش الليبي قادر على دحر أي عدوان من الميليشيات الإرهابية، خاصةً أن تركيا لن يكون لديها قوات نظامية تخوض الحرب، لكنها ستدفع بالمرتزقة والإرهابيين".

وأردف، أن أردوغان يحاول الحصول على أي مكاسب سياسية يعول عليها في المستقبل، ومن ثم فإنه يمارس نوعًا من الضغط السياسي، في مفاوضات 5+5، قائلًا: "ميقدرش يوصل للجفرة والجيش الليبي مش هيسمح له بذلك، ورأيي الشخص أن أردوغان لن يتورط في هذه المعركة، لأن موقفه سيكون حرجًا في الداخل وسيتكبد خسائر كبيرة".