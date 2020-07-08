إمام مسجد يقتل شقيقه ويخفي جثته في حفرة بالشرقية

قتل إمام وخطيب مسجد شقيقه الأصغر وأخفى جثته في حفرة بمنزل تحت الإنشاء، وذلك في قرية بني شبل التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة الزقازيق باختفاء "إ ع ا" 33 عاما.

جرى تشكيل فريق بحث، وتبين أن "أ" 35 عاما إمام وخطيب - غير مقيد بالأوقاف - شقيق المجني عليه، وراء واقعة الاختفاء وبتضيق الخناق عليه اعترف بقتل شقيقه بطعنات متفرقة، وإخفاء جثته في حفرة بشقة بمنزل تحت الإنشاء بسبب خلافات الميراث.

انتقلت قوة من الشرطة والنيابة إلى موقع الحادث، وجرى استخراج الجثمان بعد 13 يوما من دفنه "متحللة".

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.