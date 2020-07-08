فودة يشيد بتصميمات مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم، بمكتبه بالديوان العام بمدينة طور سيناء، فريق العمل الاستشاري المكلف بإنشاء مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد على الطريق الأوسط.

وجرى عرض التصميمات الهندسية وفقا لمتطلبات المدينة، كما جرى تسليم المحافظة كل التصميمات والمواصفات الفنية الخاصة بتنفيذ المشروع.

وأشاد المحافظ بمستوى الأعمال المقدمة، مؤكدا ضرورة الانتهاء منها في الموعد المحدد.

جاء ذلك في حضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.