تعرف على القوانين الاقتصادية التي صدق عليها الرئيس السيسي

صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عدد من القوانين الاقتصادية والمرتبطة بالموازنة العامة والتى وافق عليها مجلس النواب فى جلساته السابقة، وشمل:

القانون رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠

القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٠ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل ٢٠١٩/٢٠١٨-٢٠٢٢/٢٠٢١

قانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الهيئة الزراعية للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠

قانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠

قانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠

قانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠

قانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠

قانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠

قانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠

قانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠٩ قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠