تعرف على القوانين الاقتصادية التي صدق عليها الرئيس السيسي
كتب:
ولاء نعمه الله
03:00 ص | الخميس 09 يوليو 2020
صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عدد من القوانين الاقتصادية والمرتبطة بالموازنة العامة والتى وافق عليها مجلس النواب فى جلساته السابقة، وشمل:
القانون رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠
القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٠ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل ٢٠١٩/٢٠١٨-٢٠٢٢/٢٠٢١
قانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الهيئة الزراعية للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠
قانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠
قانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠
قانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠
قانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠
قانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠
قانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠
قانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠٩ قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠