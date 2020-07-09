من داخل الحجر.. أطباء: نظم العزل ساعدت على ارتفاع نسبة الشفاء

أرقام مطمئنة، وواقع يحاول الصمود إثر هجمات متتالية لفيروس كورونا المستجد، ففي ظل عدم تحديد للذروة أو الموجة الثانية جاءت إحصاءات وزارة الصحة لتبشر بارتفاع نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل إلى 28.1% ليسجل بذلك أعلى مؤشر منذ بداية الأزمة منتصف فبراير الماضي، الأمر الذي استدعى الدخول لأورقة الحجر الصحي والحديث مع الأبطال المجهولين خلف هذا الإنجاز.

قال أحمد الحسيني عضو فريق مكافحة كورونا بمستشفى درب نجم للعزل الصحي، إنهم لمسوا فعلا ارتفاع نسب الشفاء، وخصوصا بعد تطبيق آلياء العزل المنزلي والنزل الطبية وفتح المدن الجامعية للمرضى وغيرها من الإجراءات التي ساهمت في تنظيم العزل ووقف العدوى.

وأضاف الحسيني، لـ"الوطن"، أن نسب الشفاء ارتفعت جدا عن بداية تفشي الفيروس خصوصا آخر 20 يوما، كما أن نسب الوفيات أصبحت قليلة جدا بين المحجوزين والنسبة الأعلى هي لوفيات الاستقبال وهي الحالات التي تذهب للكشف متأخرة جدا، فالحالات تأتي متأخرة منها من يتوفى قبل الوصول للمستشفى ويكون دخوله للثلاجة مباشرة.

وقال الدكتور أحمد الشرقاوي أخصائي العلاج الطبيعي بمستشفى كفر الدوار العام، وأحد أعضاء الفريق الطبي بالحجر الصحي، إن زيادة مستشفيات العزل ودخول أكثر من 360 مستشفى عاما ومركزيا في استقبال وفرز وعزل بعض حالات كورونا خفف الضغط عن مستشفيات الحجر الرئيسية وجعلها تتعامل بأريحية وتركيز أكبر مع حالات الكورونا الطارئة كمرضى الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل وغيرها من الإصابات في الأطقم الطبية.

وتابع الشرقاوي في حديثه لـ"الوطن" أن أحد أكبر التحديات بمستشفيات الحجر والعزل فالأخطاء التي تتسبب في الإصابة، وطبيعة الفيروس الذي ينتقل نظرا لفترة تعرض الفريق الطبي، ما يزيد من احتمالية تعرضهم للإصابة فيما يعرف بالحمل الفيروسي أو viral load على نطاق عملي بمستشفى كفر الدوار للحجر الصحي نسبة إصابات الفريق الطبي كانت الأقل على مستوى الجمهورية.

وأكد أن نسب الشفاء في الفترة الأخيرة تزداد بعد أن كان معدل الشفاء تقريبا ثابت لفترة كبيرة وهو ما يطمئن الفرق الطبية، التحدي الأهم ليس فقط في قلة انتشار المرض بل في ارتفاع نسب الشفاء وهو ما يخفف الضغط على المنظومة الطبية، والمرضى في البداية كان لدى معظمهم رفض لفكرة المرض وفكرة الحجر والعزل في غرفة لا يخرجون منها ولكن مع الدعم النفسي المقدم للمرضى ومع ارتفاع نسب الشفاء أصبح الموضوع أقل رفضا وأكثر استيعابا.

وفي مستشفى عزل العجمي قال أحمد فوزي من فريق تمريض الرعاية المركزة، إن فتح مستشفيات أخرى للتنسيق وترتيب المرضى أدى إلى ارتفاع نسب الشفاء نظرا للتنظيم في استقبال الحالات حتى أن القدرة الاستيعابية أصبحت أكبر وتستوعب المرضى على خلاف الفترة الأولى قبل تطبيق آليات العزل المنزلى وتخصيص مستشفات عديدة.

وأوضح فوزي في حديثه لـ"الوطن"، أن مستشفى عزل العجم يتتخصص في علاج الحالات المتدهورة، ما يعني أن نسب الشفاء بها ليست الأعلى مثل العديد من المسشفيات الأخرى ولكن الفرز على أساس الحالة يعد من الآليات التي أدت إلى رفع النسبة العامة للشفاء.

وأكد فوزي ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية وخصوصا في ظل الأرقام المبشرة، وتراجع أعداد الحالات الحرجة والتحكم في طرق العدوى من خلال العزل المنزلي وفتح أماكن عزل كمراكز الشباب والمدن الجامعية وغيرها.