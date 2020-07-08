8 شكاوى تتهم مستشار أردوغان بالتزوير في الأوراق الرسمية

رُفعت 8 شكاوى في 8 أماكن مختلفة ضد المصارع الوطني الذي تم تعيينه عضوًا بمجلس إدارة بنك وقف، ومستشار الرئيس التركي، ونائب وزير الشباب والرياضة، حمزة يارلي قايا.

ونصت الشكاوى على أن يارلي قايا، استخدم شهادة تعليمية مزورة، وطالبت بإعادة المرتب الذي حصل عليه، وفقا لموقع "تركيا الآن".

وقدم حزب التحرير الشعبي الأسبوع الماضي شكوى للنيابة العامة بأنقرة حول تزوير يارلي قايا، أوراقًا رسمية واستخدام شهادة مزورة، كما تقدم بشكوى للجنة العليا للانتخابات لرفع اسمه من قائمة النواب (بالبرلمان)، بالإضافة إلى تقديمه شكوى للبرلمان التركي لمطالبته بإعادة المرتب الذي حصل عليه، وقدم طلبًا رسميًا إلى المدرسة الثانوية، و3 جامعات مختلفة وبنك وقف لإلغاء المعاملات التي أجريت معه.

وفي الشكوى التي قدمها الحزب للنيابة العامة بأنقرة يوم 2 يوليو 2020 ذكر أن يارلي قايا صدر ضده حكم بسبب تزوير شهادة المدرسة الثانوية، ما يعد «تزويرًا في الأوراق الرسمية» إلا أنه قدم هذه الشهادة لثلاث جامعات مختلفة وللجنة العليا للانتخابات وللبرلمان، وهذه جريمة ولابد أن يعاقب بحكم يتراوح من 3 إلى 8 أعوام.