العناني يجري زيارة لمدينتي دهب ونويبع اليوم لتفقد الأوضاع السياحية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، سوف يجري زيارة اليوم الخميس إلى مدينتي دهب ونويبع لتفقد الأوضاع السياحية، موضحا أنه من المقرر أن يلتقي الوزير بعدد من المستثمرين لبحث معوقات الاستثمار السياحي في المنطقة.

من جانبه قال سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا نويبع، إن هذه الزيارة مهمة للغاية لأن هناك مشاكل يتعرض لها القطاع السياحي في المنطقة منذ أكثر من 15 عاما، وقال إن المشكلة الرئيسية التي فشل في حلها جميع وزراء السياحة السابقين هي الروتين والبيروقراطية في التعامل مع هذه البقعة التي تعد أفضل بقعة سياحية في العالم.

وأكد أن أبرز المشكلات التي تقرر عرضها على الدكتور خالد العناني تتضمن العمل على إعادة تأهيل الطرق والمطارات لفتحها وإعادة النظر في تقدير قيمة الأصول وحقوق الانتفاع والرسوم الحكومية والضرائب العقارية ومقابل المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحى وجدولتها وتأجيل سدادها لحين عودة دوران رؤوس الأموال فى مناخ عام مناسب للاستثمار بعد انتهاء أزمة السياحة العالمية.

وذكر مصدر مطلع أن من بين القضايا التي سوف تطرح على وزير السياحة هي مشكلة المخيمات السياحية التي تعمل منذ عشرات السنين ولم يتم تقنين أوضاعهم، وهي مخيمات موجودة في دهب وطابا ونويبع واصحابها من أبناء المحافظة، المخيمات بدون ترخيص.