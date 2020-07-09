"الصحة": %54 نسبة شفاء مصابي كورونا بالقليوبية و8% الوفاة

كشفت الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة تسجيل محافظة القليوبية إجمالي 6903 حالات كورونا منذ بداية الجائحة حتى الآن منهاة 4908 حالات شفاء بمعدل 54%، و1955 حالة تحت العلاج بنسبة 39% و529 حالة وفاة بنسبة 8%.

وكشفت الاحصاءات الرسمية عن تسجيل شبرا ومركز ومدينة بنها الإصابات أعلى نسبة إصابة منذ بداية الجائزة حتى الآن كالتالي الخانكة 484 و78 بالعبور و500 بالقناطر و1737 ببنها و772 بشرق شبرا و856 بغرب شبرا و710 بشبين القناطر و800 بطوخ و 598 بقليوب و37 بقها و 331 بكفرشكر.

يذكر أن القليوبية سجلت وفقًا لبيانات وزارة الصحة الرسمية، 835 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الأطباء وطاقم التمريض على مستوى الإدارات الصحية بالقليوبية منذ بداية الجائحة تعافى منهم الكثير وما زال الباقي يخضع للعلاج وفق برتوكول وزارة الصحة علاوة على 10 حالات وفاة.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة، أن ادارة غرب شبرا الخيمة سجلت أعلى معدلات الإصابة بين الاطباء واطقم التمريض ثم جاءت بعدها في الترتيب إدارات ادارة بنها 107 حالة إصابة بين الأطباء والتمريض وطوخ 107 حالة إصابة وقها حالة واحدة وقليوب 87 حالة إصابة وإدارة شرق شبرا الخيمة 92 وإدارة غرب شبرا 141 حالة وإدارة القناطر الخيرية 70 حالة إصابة وشبين القناطر 92 حالة وإدارة الخانكة 72 حالة إصابة والعبور 12 حالة وإدارة كفر شكر 54 حالة إصابة